Янукович обжалует постановление о его самоустранении от осуществления полномочий Президента Украины.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде Украины в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины.

Об этом на своем Telegram-канале сообщает постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, народный депутат Ольга Совгиря.

"Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной Раде Украины в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины. Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 февраля 2022 года в 10:15. Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины", - говорится в сообщении.

Также она сообщает, что в постановлении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация).

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22 февраля 2014 г. после того, как Янукович сбежал в Российской Федерации, Верховная Рада приняла постановление следующего содержания: "Учитывая, что Президент Украины В. Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий, что угрожает управляемости государства, территориальной целостности и суверенитету Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан, исходя из обстоятельств крайней необходимости, выражая суверенную волю Украинского народа, Верховная Рада Украины постановляет:

1. Установить, что Президент Украины В. Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, что не выполняет свои обязанности.

2. В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Президента Украины на 25 мая 2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия"

27 ноября пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир анонсировал, что экс-президент Украины Виктор Янукович обжалует в суде постановление Верховной Рады о его отстранении с поста главы государства.

Спикер назвал это решение "антиконституционным" и считает, что постановление "можно смело переименовать в "Постановление О государственном перевороте" в Украине.

Он аргументировал это тем, что в тогдашнем Совете "понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, поэтому рассматривали два варианта: физически устранить Януковича или ... захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем".

28 ноября представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря опровергла информацию о том, что Янукович обжаловал парламентское постановление о его самоустранении.

6 декабря стало известно, что Окружной административный суд Киева зарегистрировали иск беглого президента Виктора Януковича.

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