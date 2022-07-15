На видео присутствуют кадры, как военные с помощью артиллерии наносят удары по позициям российских оккупантов.

Ежедневно наши военные борются за независимость для каждого клочка оккупированной российскими захватчиками земли.

В Сухопутных войсках ВСУ поделилась атмосферным видео, которое позволяет прочувствовать боевые будни украинских артиллеристов. В частности, воинов из 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

На видео присутствуют кадры, как военные с помощью артиллерии наносят удары по позициям российских оккупантов. Также отмечается, что на счету батареи – сотни единиц уничтоженной вражеской техники и личного состава противника.

Добавим, что 58 ОМПБр – тактическое соединение мотопехотных войск в составе Сухопутных войск ВСУ численностью в бригаду. Входит в состав ОК "Север".

Ранее бойцы бригады делились видео, на котором со "Стугны" уничтожают минометный расчет врага, в который входило семеро оккупантов, а также – склад мин и миномет россиян.

А тем временем Генштаб ВСУ отчитался уже о ровно 38 тысяч "хороших русских". За минувшие сутки наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении. Урожайным оказался день на дорогу бронированную технику, ее у врага поубавилось на два десятка.

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