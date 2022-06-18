Украинские военные уничтожили минометный расчет врага, в который входило семеро оккупантов.

Очередная группа оккупантов "познакомилась" с противотанково-ракетным комплексом "Стугна-П" отечественного производства. Постарались бойцы из 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Видео опубликовали на фейсбук-странице бригады.

На кадрах видно, что выстрел получился чрезвычайно удачным. Результат разгромный – уничтожен минометный расчет врага, в который входило семеро захватчиков, а также – состав мин и миномет русских.

В который раз наши бойцы точно и профессионально уничтожают врага, не оставляя ни единого шанса на выживание – коротко подписали видео военные.

О ПТРК "Стугна-П"

Этот комплекс еще с первых дней войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага в металлолом, но и спасать жизни операторов.

Отечественное оружие имеет крайне высокие характеристики, позволяющие уничтожать из нее любой танк противника, не говоря уже о другой бронетехнике. Работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, довольно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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