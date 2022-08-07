Оккупанты сейчас воюют на максимум своих возможностей, отметил Волкер.

Российская Федерация в полномасштабной войне против Украины использовала уже около половины своих тренированных военных и оружия. В связи с этим их военные возможности уменьшились драматично.

Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает ТСН.

Их [россиян] военные возможности уменьшились драматически. Это хорошо, но сейчас они начали использовать менее точное оружие, и они начали больше попадать в гражданские объекты. Но с другой стороны они меньше попадают и по военным, поэтому их способности уменьшаются – рассказал Волкер.

Вместе с тем он отметил, что российская власть, в частности диктатор Путин, не имеет желания объявлять общую мобилизацию, поскольку это может дестабилизировать ситуацию в стране.

Путин и так собрал много людей из регионов для войны в Украине. А Москву, Питер и приграничные территории, почти не трогал, чтобы создать иллюзию, что все хорошо. Если будет всеобщая мобилизация, это создаст для него новые проблемы – добавил Волкер.

Путин готов бросить в Украину более 30 тысяч добровольцев

За информацией CNN, оккупанты ищут замену своим военным, которые истощились за пять месяцев войны, и тем, кого ликвидировали защитники Украины. Из 30 000 мобилизованных около трети из них планируют бросить на Донбасс.

При этом отмечается, что призывы вступать в добровольческие батальоны преимущественно ориентированы на более бедные и изолированные регионы, используя "быстрые деньги" как приманку.

Потери россиян стремительно растут, ВСУ ежедневно уничтожают множество военной техники и оккупантов. В связи с этим основатель ЧВК "Вагнер" лично вербует заключенных. Потенциальным боевикам он предлагал денежное вознаграждение и помилование.

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