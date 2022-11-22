Коллаборанты руководили движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами и помогали вывозить украинское зерно.

Служба безопасности Украины разоблачила двух бывших руководителей структурного подразделения Южной железной дороги на Харьковщине на сотрудничестве с российскими оккупантами.

Как сообщает пресс-служба СБУ, во время оккупации мужчины руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который российские захватчики вывозили украинское зерно. Кроме этого, коллаборанты руководили движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против украинских защитников на востоке Украины.

По данным следствия, мужчины ранее были должностными лицами местного подразделения Укрзализныци. В начале полномасштабного вторжения России в Украину они перешли на сторону оккупантов. Позже злоумышленники присоединились к рядам оккупационной администрации. Одного из них оккупанты назначили руководителем "службы эксплуатации железных дорог" Купянска. Другого – его заместителем.

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Как отмечает СБУ, на этих "должностях" коллаборанты помогали россиянам поддерживать железнодорожное сообщение с РФ и следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов.

После освобождения Купянска сотрудники СБУ задержали одного из коллаборантов. Другой предатель в начале деоккупации бежал в Россию. Сейчас решается вопрос об объявлении коллаборанта в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Задержание коллаборантов в Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины правоохранители задерживают коллаборантов, которые сотрудничали или сотрудничают с российскими оккупантами.

Так, Служба безопасности Украины во время стабилизационных мер задержала в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за присоединение региона к РФ. Задержанный был представителем "избирательной комиссии", которую захватчики создали во время захвата областного центра Херсонщины.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали депутата Херсонской ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", который сотрудничал с оккупантами.

Кроме того, во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ России, в которых содержалась информация об агентах-коллаборантах.

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