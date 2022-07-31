Первая задача проекта - приобрести 200 дронов-разведчиков для Вооруженных сил Украины, а также собрать тысячи простейших дронов.

В Украине продолжаются обучения бойцов с дронами. Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле сражения, наводя огонь ВСУ на вражеские цели.

Бойцы отрабатывают полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами.

"Армия дронов" - проект, начатый Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации. Это комплексная программа, в рамках которой запланирована системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.

Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для Вооруженных сил Украины, а также собрать тысячи простейших дронов.

В Украине только в месяц управлять дронами учиться до 2 тысяч военных.

В комментарии журналистам они признают, что будущая работа будет не безопасней работы снайперов.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска медленно продвигаются на Донбассе, намереваясь выйти на админграницу Донецкой области.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка доразведки позиций переднего края на направлении Стряповка - Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена

Враг продолжает удерживать в пограничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения российских военных.

ВСУ отбили атаку врага на Херсонском направлении. Россиянам не дали пойти на штурм из оккупированного Брускинского на Белогорку, расположенную на западном берегу Ингульца.

После метких ударов ВСУ о переправах и мостах, которые стратегически важны для врага в Херсонской области, РФ начала перебрасывать в оккупированную область инженерную технику.

В соцсетях уже пишут о ремонте Антоновского моста, который регулярно подвергается огневым ударам украинской стороны.

Всего в боях с противником ВСУ ликвидировали уже 40 830 оккупантов и тысячи единиц техники.

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