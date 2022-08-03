Среди них есть также одни из лучших дронов – FLyEye.

В Украину доставили первый комплекс беспилотников, закупленных в рамках программы "Армия дронов". Уже сегодня 30 коптеров отправятся на передовую для усиления ВСУ.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Так, среди отправленных на передовую БПЛА-разведчиков есть также одни из лучших дронов – FLyEye. Их скорость может достигать 160 км/ч, а дальность полета – 60 км. Это позволит разведчикам проникать в тыл врага и получать важную информацию.

Также ВСУ усилят дроны DJI Matrice 300, которые имеют мощные камеры и тепловизоры. Днем и ночью украинские солдаты будут хорошо видеть вражескую технику и делать все, чтобы ее становилось меньше.

Федоров добавил, что через платформу UNITED24 на "Армию дронов" уже собрали более 750 млн грн. В целом до конца августа планируется закрыть первое задание – закупить две сотни дронов-разведчиков.

Ведем переговоры с украинскими производителями беспилотников, чтобы в дальнейшем покупать их для Армии дронов. Увидели крутые БПЛА от компаний Скайтон, SKIF и Укрджет – рассказал министр.

Помочь ВСУ и приобщиться к сбору можно из любого уголка мира, переведя средства через платформу UNITED24. Или передать армии собственный дрон (проверить, подходит ли он, можно здесь).

Ранее УНИАН публиковал фоторепортаж, как в Украине обучают бойцов "Армии дронов". Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле боя, точно наводя огонь ВСУ на вражеские цели.

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