Местные власти подчеркивают, что силы противовоздушной обороны - начеку.

В ночь на среду, 22 марта, в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации. В ОВА призвали граждан находиться в безопасных местах до завершения тревоги. "Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы противовоздушной обороны - начеку", - говорится в сообщении.

Кроме того, предупреждения об опасности сейчас звучат в Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской и Черкасской областях.

Видео дня

Россия обстреливает Украину дронами и ракетами

Как известно, российские захватнические войска систематически атакуют Украину с помощью БПЛА и ракет различного типа.

В понедельник стало известно, что бойцы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник под Киевом.

Напомним, что последний массированный ракетный удар оккупанты нанесли 9 марта. Той ночью Россия выпустила по Украине более 80 ракет различного базирования. Удалось сбить 34 крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" из 48 выпущенных.

Вас также могут заинтересовать новости: