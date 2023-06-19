Воздушная тревога звучит в шести областях.

В ночь на понедельник, 19 июня, жителей ряда областей Украины предупредили о ракетной угрозе.

Речь идет о Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской. Также в официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщается, что военные зафиксировали движение беспилотных летательных аппаратов. Сейчас тревога звучит еще и в Сумской области.

"Зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа (предположительно Shahed). Направление движения - северо-западное (может меняться)", - говорится в сообщении.

Видео дня

В 02:11 Воздушные Силы сообщили, что в направлении Одессы из Черного моря летит ракета.

Обновлено в 02:17: В Одесской областной военной администрации сообщили об атаке на юг страны. "Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!" - говорится в сообщении.

Оновлено о 02:25: Вибухи, що пролунали над Одесою, робота протиповітряної оборони, повідомили у ПС.

Обновлено в 02:45: Воздушные силы сообщают об опасности в следующих областях:

Харьковская, Донецкая и Луганская – баллистика;

Донецкая – иранский дрон.

Также зафиксированы пуски ракет из района Токмака.

Обновлено в 02:50: Отбой ракетной опасности в Одесской и Николаевской областях.

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