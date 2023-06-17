В Черном море всего семь вражеских кораблей, в Азовском - один.

Украине крылатыми ракетами угрожают два ракетоносителя. В Черном море в два раза стало больше "Калибров".

Как сообщает Оперативное командование "Юг", сейчас противник переформатировал группировку. В частности, часть корабельного состава заведена в пункты базирования, в то время как на боевое дежурство в Черном море выведено два надводных ракетоносителя.

Общий залп "Калибров" может достигать 16 единиц. В Черном море всего семь вражеских кораблей, в Азовском - один.

"Уровень ракетной угрозы вновь повышен", - заявляют в командовании.

Удары РФ по Украине - главное

В ночь на 14 июня российские военные нанесли ракетный удар по Одессе четырьмя "Калибрами". Удар был нанесен с корабля, который находился в Черном море.

В городе погибли три человека - рабочих склада гражданской торговой сети, в который попала ракета. Еще 13 человек в городе получили ранения, из которых шестеро - на проспекте Шевченко, где из-за мощной взрывной волны произошли значительные разрушения бизнес-центра, учебного заведения, жилых домов, кафе и другого.

За прошедшие сутки враг нанес очередной ракетный удар по Киевщине - задействовал 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и сухопутных войск Вооруженных Сил Украины все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К большому сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

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