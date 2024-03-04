Движение поездов парализовано, сообщили в разведке.

В России подорвали железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области, движение поездов парализовано, подтвердило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что 4 марта 2024 около 06:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций. В ГУР уверены, что его использование будет длительное время невозможным.

В разведке добавили, что железнодорожная ветвь использовалась Россией для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в Чапаевске.

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