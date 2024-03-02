Речь идет о разговоре немецких офицеров, которые обсуждали удар по мосту ракетами Taurus.

Глава МИД России Сергей Лавров среагировал на аудио, в котором офицеры Германии обсудили удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Речь идет о записи, которую 1 марта слили в сеть российские пропагандисты. Ее подлинность сегодня признал канцлер ФРГ Олаф Шольц, спровоцировав Лаврова на комментарий "о хитрых замыслах Бундесвера, который хочет всех обмануть".

По мнению Лаврова, Шольц хочет дать Taurus Украине, но переложить всю ответственность на США и Британию.

"Хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев и британцев, поскольку они и так уже там находятся. Это, вообще, кричащее саморазоблачение", - заявил Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума.

В этом контексте главный дипломат РФ провел параллель с "признаниями" Меркель, Олланда и Порошенко о том, что никто не собирался выполнять "Минские соглашения" так, как этого хотела Москва. "Это такое же саморазоблачение, как в политической области было признание Меркель, Олланда и Порошенко, что никто не собирался Минские договоренности выполнять", - сказал он.

Лавров считает, что скандал с разговором немецких офицеров красноречиво указывает: "лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен".

Германия признала подлинность аудио о Крымском мосте

Россия организовала слив разговора-скандала в сеть 1 марта. На записи немецкие офицеры обсудили, какие цели Украина могла бы в теории уничтожить немецкими ракетами Taurus (Киев уже несколько раз делал запрос на получение боеголовок, но ФРГ пока не согласилась их дать).

Среди таковых объектов упоминался Крымский мост. Также военные указали, что Германия может дать 100 таких ракет Украине в два транша.

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц официально признал подлинность записи. Он назвал инцидент серьезной утечкой, с которой необходимо быстро разобраться. По данным немецких СМИ, секретная служба Бундесвера MAD уже расследует инцидент.

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