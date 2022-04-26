Сегодня россияне запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций - Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в этом году Россия создала на атомных объектах Украины новые угрозы, которые могли бы превзойти даже аварию на Чернобыльской АЭС.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении по итогам 62-го дня войны, которое обнародовал офис главы государства.

Зеленский отметил, что ежегодно 26 апреля мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу - самую страшную атомную катастрофу в истории человечества.

"Но в этом году мало просто вспомнить Чернобыль. И мало сказать традиционные слова благодарности героям-ликвидаторам. Мало напомнить, почему и как стала возможной та катастрофа. Мало повторить выводы, которые каждый умный человек и каждое адекватное общество должны сделать. Потому что в этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту самую страшную аварию", - подчеркнул президент Украины.

Он напомнил о ночи 4 марта этого года, когда на Запорожской АЭС возник пожар в результате обстрелов станции российскими танками.

"Они точно знали, по какому объекту ведут огонь. Но у них был приказ - любой ценой захватить объект. И их не волновало ничего", - отметил Зеленский, напомнив, что той ночью говорил с рядом мировых лидеров, со всеми, кто мог повлиять на ситуацию и остановить Россию.

"Если бы мир не проснулся той ночью, мы бы сегодня не вспоминали уже о Чернобыле. Все мысли были бы о том, что Россия наделала на Запорожской АЭС. Это даже удивляет, как быстро Россия может забыть о самой страшной катастрофе, которую пережили и ее люди также. Ликвидацией последствий Чернобыльской аварии в 1986 году занимались не только украинцы, но и белорусы, россияне и другие", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, отметил президент Украины, сегодня россияне запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций. Причем сразу трех атомных станций – над Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

"Оказывается, они не осознают, что такое Чернобыль. От слова "вообще". Российские войска, которые пытались наступать на Киев через Чернобыльскую зону, использовали эту закрытую территорию как военный плацдарм, обустраивали позиции на земле, на которой запрещено даже просто стоять. Они гоняли бронетехнику по территории, где захоронены загрязненные радиацией материалы и где количество радиоактивных частиц просто зашкаливает. Они разрушили пункты дозиметрического контроля, сломали, украли систему контроля радиационной обстановки на Чернобыльской АЭС, разграбили ядерную аналитическую лабораторию...", - подчеркнул президент.

Он отметил, что только благодаря профессионализму и добросовестности наших специалистов, которые работают на Чернобыльской АЭС и на других объектах Чернобыльской зоны, удалось спасти Украину, Европу от новой катастрофы. А сейчас, благодаря команде Запорожской АЭС и украинской атомной отрасли в целом, удается в условиях войны обеспечивать безаварийную работу станций.

По словам Зеленского, сегодня в Киеве с визитом находился директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым обсудили все опасности, созданные Россией и пути возможного влияния на ситуацию, чтобы обезопасить Европу и мир от абсолютно безответственных действий РФ.

"После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у российского государства. Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это значит, что нужен глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями", - сказал Зеленский.

Он сообщил также, что наградил работников смены на Чернобыльской АЭС, которые не оставили объект и поддерживали работу ЧАЭС несмотря на угрозу их жизни и непонимание оккупантами даже элементарных основ радиационной безопасности.

Как сообщал УНИАН, по словам министра внутренних дел Дениса монастырского, сейчас на Чернобыльской атомной электростанции восстановлены стандарты безопасности хранилищ ядерного топлива.

Он сообщил, что специалисты "Энергоатома" и нацгвардейцы вернулись на объекты для выполнения возложенных задач.

24 февраля ЧАЭС захватили российские войска. 31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.