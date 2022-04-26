Страна-член Совбеза злоупотребляет своим правом вето в течение последнего десятилетия.

США осудили многочисленные вето России в Совете Безопасности ООН, заявив, что они "чрезвычайно обеспокоены тем, что Россия злоупотребляет своим правом вето в течение последнего десятилетия".

Как сообщает CNN, Ричард Миллс-младший, заместитель постпреда США в ООН, назвал историю вето России "длинным и позорным списком":

"Вето не было задумано как карт-бланш для безнаказанности постоянных Членов Совбеза. Это не предназначалось для автоматической защиты от ответственности навечно. Россия принизила роль и репутацию Совета Безопасности ООН… и запятнала ООН в целом", - сказал он.

По словам Миллса, Россия наложила вето на резолюции о привлечении к ответственности в Сирии, в том числе резолюции, которые продолжили бы мандат механизма совместного расследования по химическому оружию.

А также резолюцию о передаче ситуации в Сирии в Международный уголовный суд, резолюцию, которая учредила бы уголовный трибунал по факту сбития рейса MH 17 над Украиной.

РФ также ветировала резолюцию, связанную с попыткой Россия незаконно аннексировать Крым, и резолюцию Совета Безопасности, осуждавшую агрессию против Украины, постановляющую, что применение силы должно быть прекращено, и постановляющую вывести все российские войска от международно признанных границ Украины.

Как писал УНИАН, Украина неоднократно заявляла о необходимости лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Также в международном сообществе уже много лет ведутся дискуссии об исключении применения права вето на явные случаи геноцида и других тяжких преступлений против человечества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, рассказал о зверствах РФ и призвал принудить агрессора к миру или самораспуститься.

Зеленский отметил, что если в ООН не готовы к закрытию, то должны действовать немедленно, ведь нужно немедленно возвращать силы устава ООН, реформировать систему ООН, чтобы право вето не было правом смерти, принуждать агрессора к миру.

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