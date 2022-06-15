Россия пытается найти живую силу и вооружение, учитывая старые танки с Дальнего Востока.

В России из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах могут объявить всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Россия пытается найти живую силу и вооружение, учитывая старые танки с Дальнего Востока, потратив большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.

Предполагается, Россия может быть за несколько месяцев от необходимости замедлить операции для крупной перегруппировки. Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы разрешить кадровый дефицит рядового состава. Но российские источники отмечают, что президент РФ Владимир Путин до сих пор против такого шага, поскольку начало мобилизации будет означать публичное признание войны.

Продвижение России остается медленным и по большей части ограничивается Луганской областью даже после того, как она сосредоточила усилия на Донбассе после провала своих попыток захватить Киев и другие крупные города в начале войны. В сочетании с признаками того, что Кремлю может не хватать людей и материальных средств, некоторые европейские чиновники пришли к выводу, что могут пройти месяцы от поиска какого-то прекращения огня, которое позволило бы ему закрепить те результаты, которые он смогла получить.

"России, вероятно, понадобится еще по крайней мере 2-3 месяца, чтобы захватить крупные города на Донбассе, такие как Славянск и Краматорск. Тогда Россия достигнет своих целей и будет добиваться соглашения на этой основе", – сказал Индрек Канник, директор эстонского Международного центра обороны и безопасности.

Хотя конфликт сейчас, кажется, перерос в войну на истощение, высокопоставленный восточноевропейский чиновник сказал, что "тупик вряд ли растянется на долгосрочную перспективу, и предупредил, что кризисный момент может возникнуть через несколько месяцев".

Тем не менее, Россия потеряла большое количество танков и бронетранспортеров и была вынуждена использовать запасы старой техники, как танки Т-62 со своего Восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что принудительная мобилизация в так называемых "ДНР " и" ЛНР", а также цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.

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