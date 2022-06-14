Уничтожено также 5 артиллерийских систем, 5 АТТ, 3 БТРа и миномет.

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и сегодня, 14 июня, отбили атаку российских фашистских войск.

Согласно сообщению ОТУ "Восток", враг понес потери как в личном составе, так и в технике.

Так, ликвидировано 73 оккупанта; уничтожено 2 танка, 3 БМП и 3 БТР, 5 артиллерийских систем, 5 АТТ и миномет.

Напомним, британский аналитик Майкл Кларк отметил, что потери РФ и Украины в боях за Донбасс могут сравниться. По его данным, бои за восток Украины выматывают и Россию, и Украину, поэтому вскоре в боевых действиях может наступить "пауза".

Кларк напомнил, что в течение предыдущей фазы войны потери РФ были намного выше, сейчас они примерно равны — это означает, что обе стороны могут потерять около 3 тысяч солдат в течение месяца.

По словам Кларка, на Донбассе идет "настоящая рукопашная схватка в стиле Второй мировой войны, когда войска дерутся улица за улицей".

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