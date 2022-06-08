Кремль угрожает аннулировать финансовую компенсацию семьям членов экипажа "Москвы", если они публично обсудят затопление крейсера.

Принудительная мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Кремль поручил юристам и психологам убедить семьи личного состава затонувшего крейсера "Москва" воздержаться от разглашения любой информации о смерти своих родственников, чтобы подавить растущее социальное напряжение в России. В ГУР заявили, что Кремль угрожает аннулировать финансовую компенсацию семьям членов экипажа, если они публично обсудят затопления крейсера, в результате чего некоторые родственники в знак протеста отказались встречаться с командованием Чорноморского флота в Севастополе", - говорится в сообщении.

Украинские СМИ отдельно сообщили, что "ДНР" изменила мобилизационные протоколы и теперь обещает компенсации раненым и погибшим.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ включило экипаж уничтоженного украинскими войсками крейсера "Москва" в перечень "участников специальной военной операции". При этом ни прокуратура, ни Минобороны не признают, что крейсер "Москва" участвовал в войне с Украиной.

Как ранее сообщал УНИАН, крейсер "Москва" затонул 13 апреля после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство скрывает правду о причинах и количестве погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: