Враг три раза атаковал ВСУ на Херсонщине и семь - в районе Работино.

На юге украинские защитники минуснули более сотни российских захватчиков и технику.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций.

Речь идет, что за минувшие сутки противник совершил три попытки штурмов на левобережье Днепра и семь - в районе Роботино в Запорожской области. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, захватчики отошли на исходные позиции.

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"Наши бойцы осуществляют комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - отметили в ВСУ.

В частности, в течение суток получено подтверждение о том, что в этой зоне ответственности уменьшилось на 117 оккупантов, танк, две пушки (в том числе противотанковую), 5 минометов, портативный комплекс радиоэлектронной борьбы, комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и 11 единиц автобронетехники.

"Уничтожено 2 полевых пункта боеснабжения и место хранения горюче-смазочных материалов противника", - рассказали военные.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку даже при сложных погодных условиях, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, по Роботино враг продолжает применять тактическую авиацию и осуществил пуски двух КАБов.

В течение боевых суток оккупанты не прекращали террор мирного населения прифронтовых территорий Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Применили 103 FPV-дрона и сбросили с БПЛА других модификаций 216 осколочных боеприпасов.

На Херсонщине враг 5 раз обстрелял из артиллерии Херсон, 4 раза - Садовое, дважды - Берислав, Антоновку. Также обстреляны Одрадокаменка, Бургунка, Нововоронцовка. Дважды под артиллерийскими обстрелами оказались и жители Дмитровки на Николаевщине.

Также четыре раза огнем артиллерии оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине.

Сообщается, что в Запорожской области от артиллерии врага страдали Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Малые Щербаки, Новодаровка, Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Темировка, Долинка, Вербовое и Красное.

"Во время артиллерийских обстрелов Долинки в Запорожье погиб гражданский человек и еще один ранен на Херсонщине. Кроме того, за медицинской помощью обратился житель Берислава, который получил ранения во время обстрелов 14 марта. Огнем артиллерии повреждено учебное заведение, около десятка частных домов, гараж, две гражданские машины и канализационный трубопровод на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Сейчас корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители РФ более трех недель не покидают пункты базирования.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, за предыдущие боевые сутки на левом берегу Днепра, на Херсонщине, ВСУ отминусовали несколько десятков российских захватчиков и военную технику. В частности, было получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 35 оккупантов, пушку, два миномета, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", камеру видеонаблюдения, 5 единиц автомобильной техники и тому подобное. За это время враг решился на один штурм без поддержки бронетехники на левобережье.

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