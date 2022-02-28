Сайт заблокирован на основании решения Генпрокуратуры РФ.

В России заблокировали сайт 200rf.com, на котором погибших или пленных в Украине российских военных могут идентифицировать их родственники.

Как сообщает Радио Свобода, соответствующее сообщение есть на сайте 200rf.com: "Сайт заблокирован в РФ на основании решения Генпрокуратуры РФ".

На сайте отмечают, что продолжает работать Telegram-канал "Ищи своих".

Сайт запустило Министерство внутренних дел Украины. Там выкладывают фото и видео погибших в Украине российских солдат, фото и видео тех, кто попал в плен, а также их документы, и там есть обратная связь.

Россияне могут узнать о своих родных, позвонив на горячую линию "Вернись живым из Украины".

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