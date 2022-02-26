Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS.

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

"Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и РБ", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская на своей странице в соцсети Facebook.

"И так. Возможность регистрации абонентов России и Беларуси в сети Vodafone Украина заблокирована. Вдруг вы не знали", - написала она.

Подтвердили это решение в пресс-службе "Киевстара".

"Также нам поступают вопросы от абонентов, предоставляем ли мы услуги внутреннего роуминга для мобильных операторов России и Беларуси на территории Украины? Информируем, что в ночь с 24 на 25 февраля "Киевстар" вместе с другими украинскими операторами прекратил предоставлять услуги в своей сети для абонентов всех мобильных провайдеров России и Беларуси. Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS", - говорится в сообщении.