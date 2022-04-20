Захватчики не забирают тело убитого офицера, зато отдали для захоронения семье тело кого-то другого.

В России начали "хоронить" оккупантов, тела которых все еще не забрали из Украины.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

В частности, 19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ, "похоронили" гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В это время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун.

"Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира". От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до подмены тел своих погибших солдат - Россия пробила дно бездны. Ничего святого", - отмечают в Генштабе.

На видео с Мощуна украинский воин показал тело российского оккупанта, при котором были документа на имя Меньшикова Даниила Андреевича. Его нашли во время разминирования территории в Мощуне.

"Это гвардии лейтенант, которого, согласно открытым источникам, хотят похоронить в России. Хотя он находится здесь, был перекопан в одном из окопов. Лежит здесь у нас, на украинской земле. Мы его здесь и похороним, без почестей", - рассказал украинский воин.

Тело россиянина разорвало снарядом. Кого отдали родителям для захоронения - неизвестно.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты отказываются забирать тела своих товарищей. Зато россияне вывезли из Украины множество награбленного имущества. В то же время российская пропаганда активно пропагандирует месседж о том, что РФ "своих не бросает".

Ранее пленный российский солдат рассказал, что после вторжения в Украину командующий батальонно-тактической группы приказал солдатам готовить мешки для трупов.

Некоторые трупы захватчиков свозили в Беларусь и Крым. Именно переполненные морги помогли крымчанам понять, что это война, а не "спецоперация".

Для транспортировки трупов РФ использовала железную дорогу. На вокзале в Симферополе стоял трупный запах.

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