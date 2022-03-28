Захватчик рассказал, что о вторжении в Украину якобы узнал только после пересечения границы.

Пленный русский оккупант рассказал, что после вторжения в Украину командующий батальйонно-тактической группы сообщил солдатам, что они находятся на территории Украины, и приказал готовить мешки для трупов.

Об этом он рассказал во время разговора с украинскими военными, фрагмент которого появился в сети.

Оккупант: Командующий БТГром построил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и еще добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя.

Украинский защитник: Вам ваш командир сказал готовить мешки для вас же?

Оккупант: Да.

Украинский защитник: И как вы отреагировали?

Оккупант: Все ох*ели.

Украинский защитник: Как зовут командира?

Оккупант: Подполковник Сенкин.

Ранее российский оккупант рассказал, как командиры бросили его умирать на поле боя под Рубежным в Луганской области после тяжелого ранения.

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