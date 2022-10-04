Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков.
Об этом сообщила советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сильные удары россиян по Харькову. Возможно центральные районы. Ждём сводку от экстренки. Все работают", - заявила она.
Она призвала граждан соблюдать спокойствие.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары оккупантов пришлись на промышленный и инфраструктурный объекты.
"Обстрел двух районов Харькова - Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае промышленный, а во втором инфраструктурный объекты", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Терехова, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ситуация в Харькове и области
Как известно, российские захватнические войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают город.
В начале сентября Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.
11 сентября оккупанты нанесли удар по харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро- и водоснабжение, начался сильный пожар.