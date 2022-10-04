Удары пришлись на промышленный и инфраструктурный объекты.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков.

Об этом сообщила советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сильные удары россиян по Харькову. Возможно центральные районы. Ждём сводку от экстренки. Все работают", - заявила она.

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Она призвала граждан соблюдать спокойствие.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары оккупантов пришлись на промышленный и инфраструктурный объекты.

"Обстрел двух районов Харькова - Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае промышленный, а во втором инфраструктурный объекты", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Терехова, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ситуация в Харькове и области

Как известно, российские захватнические войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают город.

В начале сентября Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

11 сентября оккупанты нанесли удар по харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро- и водоснабжение, начался сильный пожар.

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