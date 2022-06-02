Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести, поэтому угрозы жизни пострадавших нет.

Вследствие ракетного удара по Львовской области ранены пять человек.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Имеем уточненную информацию о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек", - отметил он.

По словам Козицкого, их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести, поэтому угрозы жизни пострадавших нет.

"Больше информации утром", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, около 22: 50 1 июня в Стрыйском районе во Львовской области раздались взрывы. Вражеская ракета попала в объект транспортной инфраструктуры.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской области, до сих пор продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. По информации Генштаба, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

По мнению западных чиновников, захват вражескими войсками Северодонецка вряд ли "станет основой" российской кампании на Донбассе, которая может затянуться "до конца года".

Чтобы объявить о победе, ВС РФ должны были бы достичь "дальнейших сложных оперативных целей". Для этого нужно взять город Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

Накануне глава Луганской области Сергей Гайдай отмечал, что россиянам не удастся окружить украинские силы, поскольку у ВСУ есть возможность отойти на оборудованные позиции за городом.

Одновременно на Херсонском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские защитники уже освободили на севере региона уже 20 населенных пунктов.

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