14 декабря оккупанты совершили уже третью за последнее временя масштабную атаку дронами-камикадзе.

Россия начала применять по Украине иранские дроны с другими серийными номерами. Есть предположение, что РФ использует БПЛА уже из новой партии.

Как рассказала представительница ОК "Юг" Наталя Гуменюк в эфире FREEDOM, новая поставка дронов "выглядит как очевидный факт".

"Долгое время они (дроны – ред.) не применялись, после этого стали применяться с другими серийными номерами. Есть предположение, что это новая партия, да", - рассказала Гуменюк.

На вопрос, почему Россия вдруг атакует Украину с побережья Азовского моря, Гуменюк подтвердила, что это, скорее всего, связано со страхом попасть под огонь ВСУ в Крыму.

"Они (россияне – ред.) пытаются держать эти виды вооружения подальше, как в принципе и вся тактика врага на оккупированных территориях", - добавила Гуменюк.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

С 10 декабря – после трехнедельной "паузы" – Россия начала снова бить по Украине иранскими дронами, в частности пользуясь побережьем Азовского моря.

14 декабря оккупанты совершили уже третью в течение последнего времени масштабную атаку дронами-камикадзе. Неизвестно, были ли это БПЛА уже из новой партии Ирана.

Впрочем, накануне как в британской, так и в американской разведках предупреждали об усилении военной поддержки иранским захватчикам. Тегеран может передать Москве в ближайшие месяцы свои баллистические ракеты.

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