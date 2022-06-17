Оккупанты предприняли попытку продвинуться в направлении Васильевки и Берестового, но отошли под плотным огнем украинских военных.

В районе Золотого подразделения Вооруженных сил Украины отбили штурм и отбросили противника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении ВСУ сдерживают силы противника, который сосредоточился на попытках окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, а также блокировать основные логистические пути.

"На Лиманском направлении враг бьет артиллерией в сторону Северска. Оккупанты продолжают подготовку к форсированию реки Северский Донец. Через Сватово в направлении Старобельска перемещены танки, боевые бронированные машины и инженерная техника оккупантов", - отметил спикер.

Также он сообщил, что на Бахмутском направлении украинские защитники препятствуют попыткам противника окружить Силы обороны в районах населенных пунктов Ореховое и Горный. Враг перегруппировывается и усиливает свои войска на направлении Попасная – Николаев.

"В районе Золотого украинские воины отбили штурм и отбросили противника. Оккупанты предприняли попытку продвинуться в направлении Васильевки и Берестового, но отошли под плотным огнем со стороны украинских войск", - отметил Мотузяник.

По его данным, враг перегруппировывается с целью возобновить наступление в направлении Тернова – Рубежное. В населенных пунктах победа, Байрак, Шестаково, Рубежное и Верхний Салтов оккупанты ведут воздушную разведку.

"В районе Кочубеевки украинские силы свели на нет попытки противника провести разведку боем и отбросили его на предыдущие позиции", - рассказал спикер.

Он также добавил, что украинские силы отбили штурм в районе Богородичного, которое оккупанты пытались взять под свой контроль.

Ранее УНИАН уже сообщал, что танковая бригада ВСУ филигранно отработала артиллерией по технике РФ. Все это попало на эффектное видео.

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