На записи с коптера можно заметить, что оккупанты засели в лесополосе, но украинские воины быстро их оттуда "выкурили".

Танковая бригада ВСУ филигранно уничтожила бронетехнику российских захватчиков артиллерийским огнем. Постарались воины из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

Видео уничтожения техники обнародовали в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

На записи с коптера можно заметить что, оккупанты засели в лесополосе, но танковая бригада ВСУ быстро их оттуда "выкурили". Как результат, по меньшей мере три боевые бронированные машины врага превратились в металлолом.

Минусуем русских! Танкисты отдельной танковой бригады профессионально отправляют оккупантов на концерт к Кобзону. Победа за нами! Слава Украине! Слава ВСУ! Держим строй, уничтожаем российских оккупантов – написали в ОК "Восток".

Что известно о потерях врага на войне

За почти четыре месяца с начала полномасштабной войны на территории Украины русская армия потеряла уже около 33 тыс. 150 своих бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере две сотни российских захватчиков.

Отмечается, что наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее УНИАН сообщал, что в армии РФ участились случаи участились случаи увольнения большого количества военных из-за отказа от участия в боевых действиях в Украине.

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