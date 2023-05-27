РФ заявляет о нанесении удара якобы дальнобойными ракетами.

Два мощных взрыва прогремели в районе "Азовстали" в Мариуполе вечером 26 мая, сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко со ссылкой на подтверждение от местного движения сопротивления.

"Два мощных взрыва в районе Азовстали. Поднимается дым. Жестко прилетело. До того над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО. Хороший вечер", - отметил Андрющенко.

На многочисленных фото и видео из сети, датированных, как утверждает Андрющенко, 26 мая, видно, что над промышленной зоной поднимается столб густого дыма.

Видео дня

Пропагандистское агентство ТАСС подтверждает нанесение удара по оккупированному городу якобы дальнобойными ракетами.

Представители местного Движения Сопротивления отмечают, что в результате "прилетов" улицы неподалеку от завода перекрыты российскими блок-постами.

В свою очередь, Андрющенко уточнил, что на месте, куда прилетел "хлопок", оккупанты обустроили склад с боеприпасами.

Преступления россиян в Мариуполе - главное

В первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты начали целенаправленно уничтожать Мариуполь и его жителей. Десятки фото и видео подтверждают умышленные действия захватчиков в расстрелах жилых домов и городской инфраструктуры.

В мае 2022 года, после многомесячной кровопролитной обороны ВСУ в полном окружении оккупантов, Мариуполь перешел под полную оккупацию путинских террористов - вместе с выходом из "Азовстали" тысяч украинских бойцов.

Еще летом 2022-го появились снимки с улиц Мариуполя, на которых просто лежали тела убитых людей. Кроме того, спутниковые снимки десятки массовых захоронений в Мариуполе но на окраинах города указывают, что жертв российского террора может быть очень много.

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