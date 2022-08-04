На обращения жителей оккупационная власть отказывается реагировать.

Во временно оккупированном Мариуполе до сих пор на улицах лежат тела погибших жителей.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району", - рассказал он.

По словам Андрющенко, оккупационная власть отказывается реагировать на обращения местных жителей, отвечая "кому надо, пусть тот и похоронит".

Также Андрющенко рассказал, что оккупанты раздают местным жителям фотографии из морга для поиска погибших родных.

"Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такой поиск. Более того, сами оккупанты завляют что в "каталоге смерти" не больше 20 процентов от всех, прошедших через морг на Метро", - рассказал он.

Напомним, ранее в Мариуполе зафиксировано движение российской военной колонны.

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