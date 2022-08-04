Во временно оккупированном Мариуполе до сих пор на улицах лежат тела погибших жителей.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району", - рассказал он.
По словам Андрющенко, оккупационная власть отказывается реагировать на обращения местных жителей, отвечая "кому надо, пусть тот и похоронит".
Также Андрющенко рассказал, что оккупанты раздают местным жителям фотографии из морга для поиска погибших родных.
"Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такой поиск. Более того, сами оккупанты завляют что в "каталоге смерти" не больше 20 процентов от всех, прошедших через морг на Метро", - рассказал он.
Напомним, ранее в Мариуполе зафиксировано движение российской военной колонны.