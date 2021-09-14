Адвокат Франчетти опротестовал данное решение, апелляцию будут рассматривать через 14 дней.

Городской суд Праги постановил взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, который был задержан по запросу Украины.

Об этом сообщает "Чешское радио". Согласно решению, задержанный будет ожидать в изоляторе вынесения решения по делу о его экстрадиции в Украину.

Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней.

Задержание Франчетти

Напомним, 12 сентября в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, был задержан участвовавший в оккупации Крыма гражданин России Александр Франчетти.

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Франчетти инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях. Весной 2014 года он приехал в Севастополь, после чего вошел в состав формирования "Оборона Севастополя".

Вскоре организовал "разведгруппу" "Северный ветер", которая осуществляла террор против проукраинского населения города. Участвовал в спецоперации России (страна-агрессор) по захвату Крыма. Награжден российской медалью "За возвращение Крыма".

Автор: Дмитрий Захаров