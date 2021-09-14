Городской суд Праги постановил взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, который был задержан по запросу Украины.
Об этом сообщает "Чешское радио". Согласно решению, задержанный будет ожидать в изоляторе вынесения решения по делу о его экстрадиции в Украину.
Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней.
Задержание Франчетти
Напомним, 12 сентября в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, был задержан участвовавший в оккупации Крыма гражданин России Александр Франчетти.
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Франчетти инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях. Весной 2014 года он приехал в Севастополь, после чего вошел в состав формирования "Оборона Севастополя".
Вскоре организовал "разведгруппу" "Северный ветер", которая осуществляла террор против проукраинского населения города. Участвовал в спецоперации России (страна-агрессор) по захвату Крыма. Награжден российской медалью "За возвращение Крыма".