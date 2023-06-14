Украина стремится не только помочь людям, которые остаются в регионе, но и провести эксгумацию тел погибших.

Украина не может официально подтвердить исчезновение или гибель жителей оккупированной части Херсонской области, пострадавшей в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, но получает многочисленные сообщении об этом.

Как спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил в комментарии "Радио Свобода", жители оккупированных территорий рассказывают о обнаруженных телах погибших.

"Очень много на левобережье есть сообщений о том, что люди без вести пропали. Мы не можем официально подтвердить факты гибели. Но очень много сообщений о том, что люди видят в некоторых домах именно через окна людей, которые там есть... Которые погибли", – сказал он.

Толоконников подчеркнул, что Херсонщина ожидает участия международного сообщества и стремится не только помочь людям, которые остаются в пострадавшем регионе, но и провести эксгумацию тел погибших.

Между тем на правобережье Херсонской области из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС погибли десять человек, 20 травмированы, 42 человека считаются без вести пропавшими.

Эвакуация с левого берега Херсонщины - что надо знать

После подрыва дамбы Киевской ГЭС ночью 6 июня десятки населенных пунктов на юге Украины были подтоплены. По состоянию на 14 июня подтопленными остаются 28 населенных пунктов (3 096 домов) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Украинские власти эвакуировали 2,8 тысяч человек, спаскены более 700. Среди спасенных – жители захваченного левобережья.

Российские власти не только не занимались спасением жителей Херсонской области, и и делали все, чтобы нанести еще больший ущерб. Враг обстреливал правый берег, пока там продолжалась эвакуация.

Также оккупанты расстреливали людей, которые пытались спастись с левого берега. В частности, 11 июня армия РФ атаковала эвакуационную лодку с гражданскими, пострадали 23 человека, три человека погибли.

Украина обращалась к международным организациям с просьбой помочь спасти жителей оккупированных территории. ООН утверждает, что запросила у РФ доступ на захваченные земли еще 7 июня, но спустя неделю так и не получила гарантий безопасности от страны-территориста.

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