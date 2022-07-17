Около 30 домов повреждены.

В Покровске Донецкой области после ракетного обстрела 14 раненых, одна погибшая.

Об этом сообщила заместитель городского головы Покровская Маргарита Идрисова во время информационного телемарафона.

По ее словам, после ракетного обстрела есть 14 раненых средней и легкой тяжести, которые поступили в Покровскую клиническую больницу. Им была оказана помощь. Также она добавила, что есть одна гражданская погибшая – женщина 1987 года рождения.

"Что касается разрушений, то около 30 домов повреждены. Повреждения разнообразны: вылетели окна, разрушены крыши домов и даже стены повалены", - сказала она.

Идрисова также подчеркнула, что благодаря Вооруженным силам Украины сейчас жители региона пока могут уехать эвакуационным поездом из Покровска. Поезд курсирует каждый день и вывозит людей из всех громад Донецкой области.

Удар по Покровску:

16 июля 2022 года РФ ударила по Покровску "Искандерами". Оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Покровска

Вас также могут заинтересовать новости: