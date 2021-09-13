По словам депутата Госдумы, в будущем Россия намерена поделить ОРДЛО на "мажоритарные округа".

В партии "Единая Россия", которая ранее отказалась признавать оккупированный Донбасс частью РФ, рассказали о дальнейшей судьбе захваченного региона.

В частности, депутат Госдумы РФ от этой партии Дмитрий Саблин, находясь в оккупированном Донецке, заявил, что в ОРДЛО "проходит эксперимент по воссоединению территории с Россией". На это обратил внимание журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский в своем Телеграм-канале.

"На следующих выборах в Государственную Думу здесь будут сделаны мажоритарные одномандатные округа. Они сейчас не могут быть сделаны, потому что пока не хватает жителей, которые имеют паспорта для отдельного округа", - заявил российский депутат, добавив, что таких "округов" в ОРДЛО может быть два-три.

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"Вот такая "гражданская война"… Самое потрясающее, что на фоне таких заявлений Кремль продолжает обвинять Украину в невыполнении Минских соглашений. Каким образом с этими соглашениями соотносится "эксперимент по воссоединению" ОРДЛО с Россией представители Кремля, как обычно, не уточняют", - пишет Казанский.

Выборы в Госдуму РФ и реакция Украины

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Монопольное положение на агитацию в ОРДЛО имеет только одна партия – политическая сила Владимира Путина "Единая Россия".

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Юрий Годован