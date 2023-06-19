Бойцы находили и немало брошенного оружия оккупантов.

На юге воины 128-й бригады вернули под свой контроль еще один из населенных пунктов на Запорожье - Пятихатки. Выбили врага и развернули национальный флаг.

Боевые действия на этом направлении продолжаются фактически круглосуточно и вдоль всего направления. Подробности с южного фронта рассказал корреспондент ТСН Александр Моторный.

Среди боекомплекта, оружия и амуниции, которые оставляют после себя россияне, когда бегут, наши военные нашли немало документов, среди них - справку, в которой черным по белому написано, зачем россияне ворвались в Украину.

"Бойцы уверены, что это должно стать доказательством против путинско-московитской орды на будущем трибунале. Но до того надо одержать победу над врагом", - отмечает корреспондент.

Освобождение Пятихаток Запорожской области

19 июня 2023 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила информацию, из-за которой россияне подняли вой в своих Телеграмм-каналах, об освобождении Пятихаток.

Затем в сети было опубликовано видео с украинскими военными в освобожденных Пятихатках. Бойцы рассказали, что во время побега из населенного пункта оккупанты бросали технику и оружие.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео боев за село Пятихатки.

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