Сейчас 11 человек находятся на лечении в медучреждениях.

Спасатели завершили поисковые работы на месте авиаудара в Орехове. Из-под завалов достали тела еще трех погибших местных жителей, среди которых мужчины 50, 56 и 64 лет.

Как сообщает Запорожская ОВА, управляемая авиабомба российских оккупантов унесла жизни семи человек. Сейчас 11 человек сейчас находятся в медицинских учреждениях. Еще двое пострадавших получили помощь, однако госпитализация им не понадобилась.

"За минувшие сутки враг совершил 65 обстрелов по территории 12 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области: авиаудар пришелся по Орехову, трижды бил из РСЗО по Новодаровке, 61 удар из артиллерии совершил по Орехову, Гуляйполю, Левадному, Новодаровке, Гуляйпольскому, Малиновке. К счастью, людей не задело", - отмечает ОВА.

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Отмечается, что поступило 29 сообщений о разрушении гражданских объектов: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи.

Авиаудар по Орехову 10 июля

В понедельник, 10 июля 2023 года, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по прифронтовому Орехову. Во время атаки в жилом квартале, который попал под обстрел, выдавали гуманитарную помощь. Сразу после взрыва стало известно о пяти погибших в результате атаки.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Орехове находятся 1800-2000 жителей.

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