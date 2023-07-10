Под завалами все еще могут находиться люди.

Число жертв российского авиаудара по Орехову Запорожской области возросло до 5 человек. Оккупанты обстреляли место выдачи "гуманитарки" 10 июля 2023 года.

"К сожалению, у нас уже пять человек, которые погибли. Только что буквально достали еще одного мужчину. Одиннадцать у нас получили разной степени ранения и находятся в больнице", – сообщил в эфире телемарафона глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Под завалами все еще могут находиться люди.

По словам Малашко, во время разбора завалов россияне снова атаковали город управляемой авиационной бомобой. Ударили рядом с местом, где продолжается спасательная операция. Ранение получил один человек. Глава ОВА подчеркнул, что сейчас в Орехове находятся 1800-2000 жителей.

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Авиаудар по Орехову 10 июля

В понедельник, 10 июля 2023 года, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по прифронтовому Орехову Запорожской области. Именно в этот момент в жилом квартале, который попал под обстрел, выдавали гуманитарную помощь.

Уже известно о пяти погибших в результате атаки. Ранее сообщалось, что россияне убили трех женщин 43, 45, 47 лет и мужчину 47 лет. 11 человек госпитализировали с различными ранениями.

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