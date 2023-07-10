В результате атаки четыре человека погибли, одиннадцать госпитализированы с ранениями.

Рашисты осуществили военное преступление в прифронтовом Орехове - ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале, есть убитые и раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

"Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Одиннадцать ореховян госпитализировали с ранениями различной степени тяжести", - отмечает он.

В сообщении сказано, что враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Зализнычному, Новоданиловке, Ольговскому, Червоному, Малиновке. При этом отмечает, что в Новоданиловке ранение получил 65-летний мужчина - ему безотлагательно оказана медицинская помощь.

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Глава Запорожской ОВА пишет о разрушении 10 гражданских объектов.

Ситуация в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 июля, городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеммарафоне рассказал, что в оккупированном Мелитополе заминирован водопровод и электрические сети.

Он также отметил, что враг постоянно будет шантажировать весь цивилизованный мир возможностью подрыва Запорожской АЭС, пока украинские военные не освободят Энергодар, где расположена эта станция.

Как сообщил сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. нанес авиационные удары в районах Равнополья и Новоданиловки Запорожской области и казацкого на Херсонщине.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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