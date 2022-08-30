Очевидцы сообщают о взрывах и пожаре в районе железнодорожного вокзала.

Во временно оккупированном Таврийске Херсонской области прогремели взрывы. Очевидцы сообщают о "прилетах" в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По предварительным данным, Вооруженные Силы Украины попали в российский склад боеприпасов, который оккупанты разместили вблизи железнодорожного вокзала.

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Очевидцы сообщают, что в городе уже более часа продолжается мощная непрерывная детонация БК.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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