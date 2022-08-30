Перестрелка с большим количеством участников, рассказывают очевидцы.

В Херсоне утром во вторник, 30 августа, прогремели взрывы, слышны автоматные очереди.

Об этом сообщают местные паблики.

Выстрелы из пистолетов и автоматов, а также из подствольных гранатометов слышали сразу в нескольких районах.

Відео дня:

"Перестрелка с большим количеством участников", - заявляют очевидцы.

Херсонское издание "МОСТ" пишет об уличных боях в Таврическом и Северном микрорайонах.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром 30 августа противник ударил по Запорожью.

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