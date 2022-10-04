Оккупанты пытаются обесценить гривню, поэтому цены в магазинах города сверхвысокие.сокие.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области осложнилась ситуация с продуктами и лекарствами.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного марафона.

По его словам, более 30 тысяч жителей города получают от Украины пенсии, социальные выплаты и зарплаты.

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"Социальная ситуация сложная, потому что рашисты пытаются обесценить гривню, поэтому цены в магазинах сверхвысокие. Например, стоимость мяса птицы составляет от 250 до 280 гривен или рублей за килограмм, потому что они сейчас приравняли этот курс. Фрукты стоят от 150 до 180 гривен или рублей за кг. Наши жители не могут себе этого позволить, потому что 80% из них безработные", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что с медикаментами еще большая проблема.

"В наши больницы последние 7 месяцев мы поставляли лекарства. Наши волонтеры их доставляли, рискуя жизнью. А уже третью неделю рашисты почти не пропускают медикаментов. Жители города с хроническими заболеваниями сегодня под угрозой", - подчеркнул Федоров.

Ситуация в оккупированном Мелитополе: что известно

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.