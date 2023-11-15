Петр Андрющенко отметил, что такие "новостройки" находятся вне территории заводов.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе продолжают обустраивать свои военные базы вне заводов. На таких объектах не менее 100 человек, боезапас и станции связи.

"Россияне продолжают обустройство военных баз уже вне промышленной зоны заводов. Военная база россиян отличается от любой военной части/базы во времена Украины", - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

При этом он показал фото базы россиян и уточнил, что это первый такой объект в разрушенном Мариуполе.

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По его словам, по периметру базы россияне строят вышки наблюдения, в ограждении создают специальные бойницы, а внутри работают станции связи и РЭБ. Кром того, на таких объектах оккупанты хранят боезапас и там находятся не менее 100 человек.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

В апреле 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне готовятся обороняться - укрепляли мосты, заводы "Азовсталь" и Ильича, а также территорию порта.

Кроме того, захватчики в Мариуполе рассматривали вариант мобилизации студентов для войны. Также они начали расчистку возле разрушенной "Азовстали" для строительства укреплений.

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