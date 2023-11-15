Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе продолжают обустраивать свои военные базы вне заводов. На таких объектах не менее 100 человек, боезапас и станции связи.
"Россияне продолжают обустройство военных баз уже вне промышленной зоны заводов. Военная база россиян отличается от любой военной части/базы во времена Украины", - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
При этом он показал фото базы россиян и уточнил, что это первый такой объект в разрушенном Мариуполе.
По его словам, по периметру базы россияне строят вышки наблюдения, в ограждении создают специальные бойницы, а внутри работают станции связи и РЭБ. Кром того, на таких объектах оккупанты хранят боезапас и там находятся не менее 100 человек.
Ситуация в Мариуполе - последние новости
В апреле 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне готовятся обороняться - укрепляли мосты, заводы "Азовсталь" и Ильича, а также территорию порта.
Кроме того, захватчики в Мариуполе рассматривали вариант мобилизации студентов для войны. Также они начали расчистку возле разрушенной "Азовстали" для строительства укреплений.