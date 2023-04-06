Движение через Пост-мост и левобережную набережную остановлено уже трое суток.

Российские захватчики проводят расчистку возле разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, в дальнейшем они хотят возводить там укрепления. Также он обнародовал видео с российской техникой возле центральной проходной.

"Оккупанты начали расчистку с последующим строительством укреплений. Именно через эти проходные наиболее удобна дорога к вертолетной площадке. Из-за работ по возведению фортификаций любое движение автотранспорта через Пост-мост и левобережную набережную остановлено уже трое суток", - добавил Андрющенко.

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Недавно Андрющенко сообщал, что оккупанты готовятся к обороне города, укрепляя мосты, заводы "Азовсталь" и Ильича, а также порт.

Также они сообщали, что российские захватчики могут мобилизовать в оккупационную армию студентов.

В марте российские пропагандисты обнародовали видео визита Путина в Мариуполь. Ночью он встретился с местными жителями. В тот же день в городе заметили "гуманитарные" грузовики с флагами Армении и Дагестана.

По данным горсовета, в оккупированном городе распространяется заболеваемость дизентерией и сальмонеллезом. Это происходит из-за продажи некачественных продуктов на стихийных рынках.

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