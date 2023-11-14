Предварительно установлено, что инцидент произошел при попытке похитить металл с территории многострадального завода.

Россияне устроили стрельбу на уничтоженном заводе "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе.

Как сообщает Телеграм-канал "База", в результате инцидента на территории завода так называемый полицейский случайно выстрелил в голову мужчине. Пострадавший впал в кому.

Инцидент произошел поздно вечером 13 ноября. Четверо уроженцев Чечни и Ингушетии проникли на территорию "Азовстали". Они, вероятно, хотели украсть металлолом. В этот момент их заметил полицейский патруль.

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"Незваные гости предприняли неудачную попытку сбежать, но полицейские остановили их предохранительными выстрелами в воздух. Трое из мужчин - Батаев, Барахоев, и Батукаев не стали оказывать сопротивления и легли на землю. Однако еще один их товарищ по фамилии Скиев решил так просто не сдаваться. Он достал канцелярский нож и напал на полицейских. Во время драки с нападавшим сотрудник МВД случайно выстрелил. Пуля попала в голову Скиева", - пишет канал.

По данным канала, раненого мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали мозговую кому. Следственный комитет проводит проверку: по предварительным данным, полицейские не находились в состоянии алкогольного опьянения и серьезных повреждений не получили.

Ситуация в Мариуполе и на "Азовстали" - что известно

В начале апреля Андрющенко сообщил, что россияне готовятся обороняться. По его словам, оккупанты укрепят мосты, заводы "Азовсталь" и Ильича, а также территорию порта. Кроме того, захватчики в Мариуполе рассматривали вариант мобилизации студентов для войны с Украиной.

Также оккупанты начали расчистку возле разрушенной "Азовстали" для строительства укреплений.

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