Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики могут мобилизовать студентов. Об этом сообщила Мариупольский городской совет.
"Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили оповещение, согласно которому они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет", - говорится в сообщении.
Таким образом, как отмечают в горсовете, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев.
"Ведь они (оккупанты - УНИАН) понимают, что уже скоро ВСУ начнет контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности", - отметили в горсовете.
Ситуация в Мариуполе - последние новости из города
Как сообщалось ранее, оккупанты под страхом наступления ВСУ строят защитные сооружения вдоль трассы Мариуполь-Никольское-Пологи-Орехов-Запорожье.
О том, что оккупанты в Мариуполе готовятся к обороне и ожесточенным боям, сообщал и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне продолжают укрепляться в городе.
А в конце марта в Мариуполе взорвали машину начальника "полиции". Михаил Москвин отвечал за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе.
Тем временем в сеть "слили" семейные фото пилотов ВС РФ, которые бомбили Мариуполь. Среди них - полковник Сергей Атрощенко из Житомира, который приказывал оккупантам сбрасывать бомбы на Мариупольский драмтеатр.