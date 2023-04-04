Преподаватели мариупольских вузов получили оповещение, согласно которому они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики могут мобилизовать студентов. Об этом сообщила Мариупольский городской совет.

"Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили оповещение, согласно которому они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают в горсовете, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев.

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"Ведь они (оккупанты - УНИАН) понимают, что уже скоро ВСУ начнет контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности", - отметили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе - последние новости из города

Как сообщалось ранее, оккупанты под страхом наступления ВСУ строят защитные сооружения вдоль трассы Мариуполь-Никольское-Пологи-Орехов-Запорожье.

О том, что оккупанты в Мариуполе готовятся к обороне и ожесточенным боям, сообщал и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне продолжают укрепляться в городе.

А в конце марта в Мариуполе взорвали машину начальника "полиции". Михаил Москвин отвечал за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе.

Тем временем в сеть "слили" семейные фото пилотов ВС РФ, которые бомбили Мариуполь. Среди них - полковник Сергей Атрощенко из Житомира, который приказывал оккупантам сбрасывать бомбы на Мариупольский драмтеатр.

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