Оккупанты уже отчитались, что ТРЦ вспыхнул в результате "прилета".

В оккупированном Донецке пылает торговый центр "Галактика" - на самом деле" Эпицентр", который оккупанты "отжали" после захвата города.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Назначенный оккупантами "мэр" Донецка заявил, что возгорание произошло в результате обстрела и прямого попадания.

На кадрах с места происшествия видно, пожар охватил большую площадь. Сейчас ее пытаются потушить. Густой черный дым виден из нескольких районов города.

Напомним, что 23 августа ресурсы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в центре оккупированного Донецка.

Оккупанты сообщили, что "прилетело" от 4 до 6 снарядов. Традиционно во всем винят украинские Вооруженные силы.

По данным аналитиков ISW, российские оккупанты инсценировали вчерашний "удар" по "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Они могут использовать его для оправдания ударов по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

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