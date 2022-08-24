В Донецке горит торговый центр / соцсети

В оккупированном Донецке пылает торговый центр "Галактика" - на самом деле" Эпицентр", который оккупанты "отжали" после захвата города.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Назначенный оккупантами "мэр" Донецка заявил, что возгорание произошло в результате обстрела и прямого попадания.

false
Пожар в Донецке / соцсети

На кадрах с места происшествия видно, пожар охватил большую площадь. Сейчас ее пытаются потушить. Густой черный дым виден из нескольких районов города.

Читайте также:
Принудительно мобилизованным с оккупированных территорий надо сложить оружие и не воевать - Верещук
Принудительно мобилизованным с оккупированных территорий надо сложить оружие и не воевать - Верещук
Арахамия о поведении россиян на переговорах: Пытались вывести из эмоционального равновесия
Арахамия о поведении россиян на переговорах: Пытались вывести из эмоционального равновесия
В Запорожской области подорвали гауляйтера-тамаду оккупированной Михайловки
В Запорожской области подорвали гауляйтера-тамаду оккупированной Михайловки
Залужный и ВСУ опубликовали мощное видеопоздравление с Днем Независимости
Залужный и ВСУ опубликовали мощное видеопоздравление с Днем Независимости
Командный пункт полностью разъеб*ли: оккупант рассказал об уничтожении управления бригады РФ (аудио)
"Командный пункт полностью разъеб*ли": оккупант рассказал об уничтожении управления бригады РФ (аудио)

Напомним, что 23 августа ресурсы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в центре оккупированного Донецка.  

Оккупанты сообщили, что "прилетело" от 4 до 6 снарядов. Традиционно во всем винят украинские Вооруженные силы. 

По данным аналитиков ISW, российские оккупанты инсценировали вчерашний "удар" по "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Они могут использовать его для оправдания ударов по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

Вас также могут заинтересовать новости: