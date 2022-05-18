В районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, уничтожено 2 вражеских склада боеприпасов.

На юге украинские военные за сутки нанесли более 110 поражений вражеских позиций, погибло 130 оккупантов и уничтожено 26 единиц техники.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

В сообщении сказано, что на линии соприкосновения в Николаевской и Херсонской областях продолжается ведение боевых действий.

"Враг по-прежнему лишен возможности продвижения вперед, обустраивает свои позиции, пытаясь закрепиться, переходит к обороне. Однако, продолжаются обстрелы наших позиций из минометов и ствольной артиллерии",- отмечают в ОК "Юг".

При этом отмечается, что в ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено 110 поражений позиций противника. В результате чего потери противника за сутки составили 130 рашистов и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники.

В сообщении сказано, что в районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, уничтожено 2 вражеских склада боеприпасов.

Также отмечается, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. "Силами обороны приняты меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Провокации в виде информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не убедительны и успехов не имеют",- сказано в сообщении.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о новых провалах оккупантов на Донбассе.

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