Подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

На Донецком и Луганском направлениях сегодня отбито 10 атак российских оккупантов.

Как сообщили в группировке Объединенных сил, ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские сады.

"Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за уходящие сутки военнослужащие уничтожили:

5 танков;

5 артиллерийских систем;

6 единиц боевой бронированной техники;

7 вражеских автомобилей.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 18 атак российских оккупантов и "демилитаризовали" 13 российских танков.

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