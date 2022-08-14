Информацию о ВСУ собирал инженер-ядерщик.

В Одессе осужден российский инженер, который собирал секретную информацию о ВСУ. Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы.

Фигурант – уроженец Москвы, гражданин Российской Федерации, работает ведущим инженером в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (Москва). Имеет на иждивении малолетнего ребенка и ребенка-инвалида 2000 г. р. (Диагноз – ДПЦ).

Установлено, что преступник в период с 24 февраля по 6 июня собирал информацию о расположении ВСУ и других военных формирований в Одессе. Отмечается, что данной информации не было в открытом доступе и она не распространялась Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины и тому подобное. Секретную информацию он размещал в облачном хранилище, доступ к которому имели неустановленные лица, находящиеся на территории РФ. Позже преступник, проживавший в Одессе, был задержан.

Деяние обвиняемого квалифицировано по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) УК Украины.

В соответствии со ст. 472 УПК РФ между прокурором Одесской областной прокуратуры и обвиняемым заключено соглашение о признании виновности.

Обвиняемый во время рассмотрения в суде свою виновность признал полностью. Он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

До вступления приговора в законную силу применена к обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей - остается без изменений.

Напомним, в Одессе разоблачен военнослужащий, который дал взятку за признание непригодности к службе.

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