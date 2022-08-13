Подрезали крылья российской птичке воины зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Пивдень".

Охота на российские беспилотники продолжается. В частности, 13 августа около 13:00 в небе над Одесчиной был уничтожен очередной вражеский "Орлан-10".

Об этом сообщили в воздушном командовании "Пивдень".

В командовании рассказали, что беспилотник пытался вести воздушную разведку, однако воины зенитного ракетного подразделения ПК "Пивдень" подрезали крылья российской птичке

Украинские бойцы регулярно сбивают российские "Орланы"

Ранее бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы записали на свой счет довольно редкий экземпляр – "Орлан-30". Это устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА оккупантов "Орлан-10".

Еще раньше в ВСУ показали, как украинский ЗРК "Бук" за 10 секунд уничтожает вражеский "Орлан-10". Между запуском ракеты и уничтожением вражеского летательного аппарата прошло не более 10 секунд.

По словам командира подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрия Подворчанского, "Орлан" - не просто разведывательный беспилотник, это устройство может выполнять различные функции. Такие БПЛА высоко летают, поднимаясь на 1,5-2 километра, хорошо "видят", а еще их трудно заглушить.

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