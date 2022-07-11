Российские оккупанты в ночь на 11 июля ударили ракетами по Украине. Под огонь попали Николаевская и Харьковская области.
Об этом сообщает "Суспильне".
По данным местных жителей, в этих областях слышны взрывы. В указанных районах действовала воздушная тревога.
При этом Telegram-каналы Николаева публикуют видео запуска ракет оккупантами из временно оккупированных городов Херсонской области.
Кроме того, ракеты по Харькову, предположительно, запускали из Белгородской области. Местный Telegram-канал сообщает о "хлопках" в сторону Украины. Отмечается, что всего запустили пять ракет в сторону Харьков.
"5 запусков в сторону Харькова. Традиционно, 2 упали при запуске. Был слышен хлопок на окраинах города, села в сторону Украины слышали громче", - говорится в сообщении.
Позже сообщили о падении еще одной ракеты в районе Новой Нелидовки,
"Ракеты падают чуть ли не каждый запуск. Уже и на них начали экономить? Половину области перебудили", - возмущены россияне.
Как ранее сообщал УНИАН, в Белгороде в ночь на понедельник, 11 июля, снова слышны "хлопки". Местные жители слышали два взрыва. "Хлопки" были слышны в районе аэропорта. При этом указано, что причина неизвестна.