Оккупанты, предположительно, бьют из Херсонской и Белгородской области. Есть информация о падении ракет

Российские оккупанты в ночь на 11 июля ударили ракетами по Украине. Под огонь попали Николаевская и Харьковская области.

Об этом сообщает "Суспильне".

По данным местных жителей, в этих областях слышны взрывы. В указанных районах действовала воздушная тревога.

При этом Telegram-каналы Николаева публикуют видео запуска ракет оккупантами из временно оккупированных городов Херсонской области.

Кроме того, ракеты по Харькову, предположительно, запускали из Белгородской области. Местный Telegram-канал сообщает о "хлопках" в сторону Украины. Отмечается, что всего запустили пять ракет в сторону Харьков.

"5 запусков в сторону Харькова. Традиционно, 2 упали при запуске. Был слышен хлопок на окраинах города, села в сторону Украины слышали громче", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о падении еще одной ракеты в районе Новой Нелидовки,

"Ракеты падают чуть ли не каждый запуск. Уже и на них начали экономить? Половину области перебудили", - возмущены россияне.

Как ранее сообщал УНИАН, в Белгороде в ночь на понедельник, 11 июля, снова слышны "хлопки". Местные жители слышали два взрыва. "Хлопки" были слышны в районе аэропорта. При этом указано, что причина неизвестна.

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